HU in Corona-Zeiten Bund empfiehlt Fristverlängerung

„Wir brauchen eine gute Infrastruktur in Deutschland“, sagt Scheuer bei einer Videokonferenz des Deutschen Verkehrsforums (DVF). Er habe die Länder gebeten, „dass auf Baustellen weiter gearbeitet wird, Ausschreibungen vorbereitet und Vergabeverfahren durchgeführt werden“.

Die Bundesländer sollen auch in der Corona-Krise die Infrastruktur ausbauen, meint Bundesverkehrsminister Scheuer. Das DVF wiederum fordert eine Verlängerung der Ausnahmeregelungen für Lkw-Transporte.

