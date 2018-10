Konzeptautos in Paris

VW will mit dem Projekt auch die Möglichkeiten seiner Fahrzeugvernetzung zeigen. Ab dem kommenden Jahr sollen die ersten Autos der Marke mit serienmäßigen Kommunikations-Schnittstellen auf Basis des WLAN-Standards pWLAN ausgestattet werden. Die Reichweite der Datenübertragung liegt bei zirka 500 Metern.

Autos sollen in Zukunft nicht nur untereinander, sondern auch mit der Infrastruktur am Straßenrand kommunizieren. Wie das gehen könnte, testen Volkswagen und Siemens nun im Wolfsburger Stadtverkehr. Insgesamt zehn Ampeln werden dort nun mit WLAN-Sendern ausgestattet, die Informationen zu Rot- und Grünphasen in die Umgebung funken. Teilautomatisierte Autos mit einem geeigneten Empfänger sollen ihre Geschwindigkeit so anpassen, dass der Verkehr möglichst flüssig läuft.

VW startet in Wolfsburg ein Pilotprojekt zur Vernetzung von Infrastruktur und Auto. Im kommenden Jahr will VW die ersten Autos mit der Technik auf den Markt bringen.

