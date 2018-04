Fast jedes zweite weltweite Patent beim vernetzten und automatisierten Fahren kommt von der deutschen Automobilindustrie, meldet der Branchenverband VDA. Damit die Zahl der Innovationen weiter steigt, wollen Hersteller und Zulieferer in den kommenden drei bis vier Jahren weitere 18 Milliarden Euro in die Zukunftstechnik investieren.

Neben dem autonomen Fahren sind alternative Antriebstechniken ein wichtiges Investitionsfeld. Allein in die Weiterentwicklung der Elektromobilität investieren die Unternehmen bis zum Jahr 2020 40 Milliarden Euro. Bis dahin werde sich ihr Angebot an E-Autos auf rund 100 Modelle mehr als verdreifachen, so der VDA. Nach einer Studie des ifo-Instituts stammt weltweit jedes dritte Patent zur Elektromobilität und zum Hybridantrieb aus Deutschland.