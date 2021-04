Im März meldete Skoda, dass Vertriebsleiter Stefan N. Quary das Unternehmen verlässt und innerhalb des VW-Konzern eine neue Aufgabe übernimt. Jetzt sind die Details bekannt. Quary wechselt zu Audi, sein Nachfolger Peter Kühl kommt von der Konzernmutter Volkswagen. Dort war er zuletzt als Head of Group Sales Mobility verantwortlich. Seit 2006 gehört Kühl dem Volkswagen Konzern an und hatte seither verschiedene Führungsaufgaben im Vertrieb und im Flottengeschäft von Personenwagen und Nutzfahrzeugen inne. Auch während seines fünfjährigen Aufenthalts in China standen Vertrieb und Flottengeschäft in der Verantwortung von Kühl, der in Aachen, Madrid und Gießen studierte und das Studium mit einem Diplom in Betriebswirtschaftslehre abschloss. Über die beruflichen Stationen Karstadt und Daimler Chrysler kam Kühl vor 15 Jahren zu Volkswagen.