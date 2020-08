Seit 1. August 2020 hat Peugeot Deutschland mit Florian Kraft einen neuen Vertriebsdirektor an Bord. Der Automobilexperte war zuvor mehrere Jahre in Führungspositionen bei Nissan tätig. Er studierte in Paris und Nancy, stieg dann bei Total Deutschland ins Berufsleben ein und verantwortete dort die Optimierung von Logistikprozessen. Im Anschluss wechselte er als stellvertretender Programmmanager zu Renault und arbeitete in dieser Position in Paris und Seoul. Nach Stationen bei einer Nuklearbehörde in Straßburg und der französischen Botschaft in Moskau kam Florian Kraft zu Nissan, wo er zuletzt für Europa die Sparte Netzwerkentwicklung und Kundenzufriedenheit verantwortete.

Haico van der Luyt, der die Position des Vertriebsdirektors bisher in Doppelfunktion zu seiner Geschäftsführertätigkeit innehatte, freut sich über den Neuzugang: "Florian Kraft ist ein international erfahrener Manager, der den deutschen Automobilmarkt bestens kennt und die Marke in Deutschland weiter stärken wird." Kraft berichtet direkt an Haico van der Luyt, Geschäftsführer von Peugeot Deutschland.