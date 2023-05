VinFast und Fixico kooperieren Netz mit 3.000 Werkstätten

VinFast setzt in Europa für seine E-Fahrzeuge auf die digitale Reparatur-Plattform von Fixico. Das europaweite Aftersales-Netzwerk soll unter anderem Kosten senken und Servicezeiten verkürzen. Was Flottenbetreiber sonst noch erwartet.

Der Markt für Elektroautos nimmt zu und ein guter Kundenservice wird eines der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale für Käufer von Elektroautos sein. Neue Hersteller, die von Anfang an einen guten Kundenservice anbieten, können auch in einem umkämpften Markt schnell eine Marke aufbauen. Mit Fixico will VinFast seinen Kunden nach eigenen Angaben einen Premium-Service bieten. Geplant ist ein europaweites Netz von mehr als 3.000 Karosseriewerkstätten.

Von der Schadensmeldung bis zur Abrechnung

Fixico ist eine digitale Plattform, die den gesamten Reparaturprozess von der Schadensmeldung bis zur Abrechnung vereinfacht und beschleunigt. Durch die Partnerschaft mit Fixico erhalten VinFast-Kunden Zugang zu einem Netzwerk von mehr als 3.000 Karosseriewerkstätten in Europa, die nach den Qualitätsstandards von VinFast ausgewählt und geschult werden sollen.

Mit Fixico will VinFast Reparaturkosten optimieren, Servicezeiten zu verkürzen und die Kundenzufriedenheit erhöhen. So sollen Kunden über die Plattform einfach einen Reparaturtermin buchen, den Status ihrer Reparatur verfolgen und Feedback geben. Die europäische Kooperationsvereinbarung umfasst zunächst die Märkte Deutschland, Frankreich und die Niederlande.

VinFast Flagship-Stores

Seit der Markteinführung in Europa hat VinFast Flagship-Stores in zahlreichen Städten eröffnet und ein umfassendes Servicenetz aufgebaut, das neben Pannenhilfe auch private und öffentliche Ladelösungen umfasst. Mit bereits über 70.000 Reservierungen weltweit hat sich VinFast das ehrgeizige Ziel gesetzt, das Vertriebsnetz in ganz Europa auszubauen, um die Kunden direkt bedienen zu können, sobald die Fahrzeuge auf die Straße kommen.

Leben für Elektroauto-Fahrer einfacher machen

"VinFast hat erkannt, wie wichtig es ist, nicht nur die besten Autos zu bauen, sondern auch das beste Kundenerlebnis zu bieten, um sich so in einer umkämpften Branche abzuheben", kommentiert Derk Roodhuyzen de Vries, CEO und Mitgründer von Fixico. "Wir sind begeistert, mit einem führenden Elektroautohersteller wie VinFast zusammenzuarbeiten und möchten nun zeigen, wie unser zukunftsweisendes Angebot das Leben für Elektroauto-Fahrer einfacher macht und den Übergang zu einer umweltfreundlicheren Zukunft unterstützt."