Was Sie über E-Call wissen sollten

Automatisches Notrufsystem Was Sie über E-Call wissen sollten

Weniger als fünf Sekunden braucht ein hacker laut Bosch, um ein handelsübliches schlüsselloses Zugangssystem von Fahrzeugen zu knacken. Bosch hat nun nach eigenen Angaben eine Technik entwickelt, die Hackern und anderen Kriminellen keine Chance lässt. Als Schlüssel dient dabei das Smartphone, das über eine Cloud mit fest eingebauten Sensoren im Autoinneren kommuniziert. Das Telefon kann dabei in der Tasche bleiben. Bei aktuellen Keyless-Systemen tauschen sich Schlüssel und Fahrzeug in der Regel über Funk aus – eine unsichere Verbindung, die ein leichtes Ziel für Angriffe von Kriminellen ist. Die Perfectly Keyless-Technik von Bosch soll 2020 auf den Markt kommen und Familien und Fuhrparkbetreibern das Schlüssel-Management erleichtern. Auch eine Variante für Lkw ist bereits angekündigt.

Virtueller Schlüssel von Bosch Auto per Smartphone öffnen

Who is Who Pkw