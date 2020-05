Volkswagen Leasing, die hundertprozentige Tochtergesellschaft der Volkswagen Financial Services, tauscht die Führungsspitze aus: Armin Villinger (58) wird zum 1. Juni 2020 Generalbevollmächtigter von Europas größter Automobil-Leasinggesellschaft. Er war bereits seit dem 1. Juli 2019 als Leiter der Group Fleet International mit einem Teil seiner Aufgaben für die Volkswagen Financial Services tätig. Villinger übernimmt die Gesamtverantwortung für den Vertrieb Deutschland der Volkswagen Finanzdienstleistungen und folgt auf Knut Krösche (51), der zur Volkswagen AG wechselt. Ebenfalls zum 1. Juni 2020 wird auch die Position des Geschäftsführers Back-Office, zuständig für den Finanzbereich der Volkswagen Leasing, neu besetzt. Hendrik Eggers (52) wird Nachfolger von Silke Finger, die in Ruhestand geht. Sprecher der Geschäftsführung bleibt Jens Legenbauer.

Wechsel an der Spitze von VW Leasing: Armin Villinger folgt auf Knut Krösche

Foto: VW Financial Services, Montage: firmenauto

Volkswagen Financial Services Führungswechsel bei VW Leasing

Kostenloser Newsletter

E-Mobilität Testdrives

Who is Who Pkw