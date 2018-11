Ein Jahr lang hat Volvo mit seinem neuen Mietmodell Care by Volvo experimentiert, jetzt starten die Schweden den Service in Deutschland offiziell – und wagen damit den Schritt vom Autobauer zum Mobilitätsanbieter. Ähnlich bisherigen Leasing-Modellen können Volvo-Fahrzeuge zukünftig gegen eine fixe Monats-Gebühr gemietet werden, lediglich die Tankkosten muss der Kunde noch selber tragen. Auf dem deutschen Markt ist Volvo damit Vorreiter, und sieht großes Potential: Zehn Prozent der bisherigen Autokäufer könnten sich in Zukunft für ein Abo-Modell entscheiden, 2019 wollen die Schweden fünf Prozent ihres Umsatzes mit Care by Volvo machen.

Foto: Volvo Care by Volvo.

Mit dem neuen Abo-Service können Kunden innerhalb weniger Minuten ihren Wunsch-Volvo bestellen und schon wenige Tage später steht das Auto vor der Tür – falls es nicht so kurzfristig verfügbar ist, wird sogar ein Ersatzwagen bereit gestellt. Per Webseite, iPhone-App oder aber bei einem der teilnehmenden Volvo-Händler sucht man sich aus teilweisen vorkonfigurierten Autos seinen Traumwagen aus, wählt Motor, Farbe und ein paar Extras, und kann die Bestellung mit einem Klick abschicken. Erhältlich sind alle neueren Volvo-Modelle, aktuell also XC40, V60 und XC60 sowie die 90er-Baureihe. Ein ähnliches Abo-Modell ist zukünftig auch für Volvos Elektro-Sparte Polestar geplant.

Die vom System errechnete Mietgebühr beinhaltet alle Kosten bis auf die Tankrechnung – Versicherung, Steuer und die Wartung bei einem Volvo-Partner sind genauso inbegriffen, wie ein Hol-und-Bring-Service für Werkstattaufenthalte, die Einlagerung der jeweils nicht benötigten Sommer- oder Winterreifen und eine 10-GB-Datenflatrate, damit der neue Wagen auch immer online ist. Die Preise starten beim Kompakt-SUV XC40 mit 418 Euro, der XC90 ist ab 696 Euro netto zu haben – macht ungefähr 1,2 Prozent des Brutto-Listenpreises.

Das klingt erstmal happig, kann sich aber bei genauem Hinsehen lohnen; vor allem wenn man den Wertverlust eines gekauften Neuwagens berücksichtigt, fährt man mit der Miete oft günstiger und profitiert zusätzlich davon, sich um (fast) nichts kümmern zu müssen. Komplett sorgenfrei ist man mit den Care-by-Volvo-Fahrzeugen allerdings auch nicht unterwegs: Im Preis inbegriffen sind 15.000 Kilometer pro Jahr, größere Fahrleistungen treiben die Miete in die Höhe. Und natürlich muss man auch für Schäden aufkommen, soweit diese nicht von den Versicherungen abgedeckt werden. Ähnlich wie beim klassischen Leasing, können außerdem bei der Rückgabe noch Nachzahlungen fällig sein, wenn das Fahrzeug in einem desolaten Zustand zurückgebracht wird. Und: Nicht vergessen darf man, dass man mitunter seinen eigenen Schadenfreiheits-Rabatt bei der Versicherung verliert, wenn man sehr lange kein eigenes Auto mehr angemeldet hat.

Anders als vergleichbare Angebote, die unter anderem in den USA gerade stark im Kommen sind, richtet sich Care by Volvo nicht an Kunden, die wöchentlich ihr Auto wechseln wollen. Im Fokus stehen Privatleute, Freiberufler und Gewerbetreibende mit nur einem oder zwei Fahrzeugen, die Mietzeiten zwischen sechs Monaten und zwei Jahren anpeilen; für Flotten und längere Laufzeiten will Volvo am klassischen Leasing festhalten. Innerhalb der ersten 24 Monate ist der Fahrzeugwechsel oder der Ausstieg aus dem Abo bei Volvo gegen Gebühr möglich, danach kostenlos.