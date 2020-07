Volvo will mit der Aktion Kunden die Angst vor teuren Reparaturen nehmen. Die Garantie schaffe die Sicherheit, die gleiche Reparatur nicht nochmals bezahlen zu müssen. Gleichzeitig erhofft sich der Autobauer mehr Kundschaft und Umsatz für seine Vertragswerkstätten. Diese sind in der Regel teurer als freie Betriebe. Gleiches gilt für Original-Ersatzteile, die gegenüber gleichwertigen Ident-Teilen mit Preisaufschlag verkauft werden.

Mit einer neuartigen Garantie auf Ersatzteile will Volvo sein Werkstattgeschäft ankurbeln. Im Visier haben die Schweden vor allem sicherheitsorientierte Kundschaft.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

E-Mobilität Testdrives