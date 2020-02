Volvo setzt auf die Elektrifizierung seiner Modellreihen, um den Verbrauch und damit den CO2-Ausstoß seiner Fahrzeuge zu reduzieren. Mit dem neuen Modelljahr offeriert das Unternehmen nun für alle Modelle elektrifizierte Antriebe, darunter batterieelektrische, Mildhybrid-Systeme mit 48-Volt-Bordnetz sowie Plug-in-Hybride. Die E-Autos werden bei Volvo mit "Recharge", die Mildhybridsysteme unabhängig von der Kraftstoffart mit einem "B" in der Motorenbezeichnung kenntlich gemacht.

