Wer einen Volvo der 90er-Reihe oder einen neuen XC60 aus dem Modelljahr 2018 fährt, kann künftig mehr Leistung vom Händler bekommen – ganz einfach per Software-Update. Haustuner Polestar bietet die Extra-Power für die T5- und T6-Motoren an. Erstere leisten nach dem Aufspielen des Datenstandes 253 PS, letztere 326 PS. Das entspricht einem Zuwachs von 16 PS. Das Drehmoment steigt in beiden Fällen um 50, beziehungsweise 30 Newtonmeter.

Das Tuning, das 840 Euro netto zuzüglich Einbau und TÜV-Abnahme kostet, verbessert aber nicht nur die Leistung des Motors, auch Parameter von Lenkung und Getriebe sowie das Ansprechverhalten der einzelnen Komponenten werden verbessert. Dabei bleibt die Herstellergarantie vollumfänglich erhalten.