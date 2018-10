Wie schon den alten V60 bietet Volvo ab sofort auch die Neuauflage des Familienkombis in einer Twin-Engine-Version an. Sein gänzlich neues Doppelherz mobilisiert über 100 PS mehr als bisher.

Die im Frühjahr 2018 eingeführte Neuauflage des Mittelklasse-Kombis V60 bietet Volvo ab sofort auch in der Plug-in-Hybridversion T8 Twin Engine AWD zu Preisen ab 50.504 Euro netto an. Der Teilzeitstromer hat neben einem Benzin- auch einen Elektromotor an Bord, der dank seiner größeren Batterie bis zu 49 Kilometer rein elektrisches Fahren erlaubt.

Die E-Maschine stellt an der Hinterachse 87 PS zur Verfügung, der Zweiliter-Benziner mobilisiert an der Vorderachse 303 PS. Die Systemleistung gibt Volvo mit 390 PS und 640 Newtonmeter Drehmoment an. Zum Vergleich: Die Vorgängerversion mit Dieselmotor leistete noch 288 PS. Den Energieverbrauch der Neuauflage geben die Schweden mit rund zwei Liter Benziner und 14,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer an.