Was Sie über E-Call wissen sollten

Automatisches Notrufsystem Was Sie über E-Call wissen sollten

Darüber hinaus soll das Chip-Tuning auch das Ansprechverhalten von Gaspedal und Getriebe verbessern. Erhältlich ist das "Polestar Performance"-Upgrade für das Mittelklasse-SUV XC60 sowie die komplette 90er-Familie der Schweden. Der Preis beträgt jeweils 840 Euro plus Einbau- und TÜV-Kosten.

Chip-Tuning mit Extra-Boost: Volvo bietet für Modelle mit dem Dieselmotor D5 nun eine Overboost-Funktion an. Die Software steigert die Motorleistung des 2,0-Liter-Vierzylinders dauerhaft um 5 PS auf 240 PS und stellt zusätzlich für 20 Sekunden weitere 15 PS zur Verfügung. Das Drehmoment wächst für den gleichen Zeitraum um 20 Nm auf 520 Nm.

Who is Who Pkw