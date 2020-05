Zu Preisen ab 40.700 Euro netto bietet Volvo ab sofort sein Kompakt-SUV XC40 in einer zweiten Plug-in-Hybrid-Variante namens Recharge T4 an. Wie beim kürzlich vorgestellten Recharge T5 besteht der Hybridantrieb aus einem 1,5-Liter-Benziner und einem zusätzlichen E-Motor. Letzterer leistet in beiden Versionen 82 PS, der Dreizylinder-Verbrennermotor im T4 ist mit 129 PS allerdings 51 PS schwächer als im T5. Die Systemleistung von 211 PS wird per Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe an die Vorderräder geleitet. Damit soll die T4-Variante in 8,5 Sekunden auf Tempo 100 sprinten, die Höchstgeschwindigkeit wird auf 180 km/h begrenzt. Wie bei Plug-in-Hybriden üblich, kann auch der XC40 T4 dank 10,7 kWh großer Batterie bis zu 50 Kilometer rein elektrisch fahren.

Basisausstattung für den Recharge T4 ist das gehobene Niveau Inscription Expression, welches Ausstattungsdetails wie Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Infotainmentsystem mit 9-Zoll-Touchscreen, elektrische Heckklappe, 18-Alufelgen, LED-Scheinwerfer und ein umfangreiches Arsenal an Assistenzsystemen wie Kollisionsverhinderer und Verkehrszeichenerkennung bietet.