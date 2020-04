Bei der T6-Recharge-Variante wird ein per Kompressor und Turbo aufgeladener, 253 PS starker Benzin-Direkteinspritzer mit einem E-Motor mit 87 PS kombiniert. Zusammen kommen beide Triebwerke auf eine Systemleistung von 340 PS und ein maximales Drehmoment von 590 Nm. Die elektrische Reichweite beträgt bis zu 59 Kilometer, elektrisches Fahren ist bis Tempo 125 möglich. Der Teilzeitstromer kostet ab 56.806 Euro (alle Preise netto) und ist damit 2.521 Euro günstiger als die entsprechende T8-Variante und 14.495 Euro günstiger als das Polestar-Modell.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

E-Mobilität Testdrives