Der im XC90 angebotene 235 PS starke Diesel (B5, ab 54.750 Euro) verfügt bereits über die treibstoffsparende Mildhybridtechnologie. Außerdem bietet Volvo noch einen Plug-in-Hybriden für sein Flaggschiff an. Der T8 kommt auf eine Systemleistung von 390 PS und steht mit mindestens 70.500 Euro in der Preisliste.

Die ersten Benziner-Mildhybride stehen bei Volvo in den Startlöchern. Zunächst erhalten die zwei Ottomotoren T5 AWD (250 PS) und T6 AWD (310 PS) des SUV XC90 Unterstützung durch ein Mildhybridsystem. Dies besteht aus einem integrierten Startergenerator, einem 48-V-Bordnetz sowie einem Bremsenergie-Rückgewinnungs-System und soll eine Treibstoffersparnis von bis zu 15 Prozent ermöglichen. Der B5 Mild-Hybrid Benzin AWD genannte kleinere Benziner kostet ab 55.250 Euro (alle Preise netto), der leistungsstärkere ist entsprechend als B6 für mindestens 62.730 Euro zu haben. Die Produktion des B5 beginnt im November, der B6 folgt Mitte Februar 2020.

