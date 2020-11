Schon der Titel weist auf die Ergebnisse des jüngsten Lease Plan Whitepapers hin: "Warum es Zeit ist, auf E-Transporter umzustellen" steht dort zu lesen. Der kaufmännische Leiter von Lease Plan Deutschland, Jürgen Petschenka, liefert auch gleich die Begründung für die These: „Heute nutzen mehr Menschen denn je Same-Day- oder Next-Day-Belieferung. Das führt zu einem enormen Anstieg des Lieferverkehrs in den Innenstädten. Elektrische Transporter sind eine hervorragende Möglichkeit, der steigenden Nachfrage nach Online-Shopping und schnellem Lieferservice gerecht zu werden, ohne die Luftqualität in unseren Städten zu beeinträchtigen.“

Die Untersuchung der Leasing- und Fuhrparkmanagementgesellschaft zeigt, dass es mittlerweile eine ganze Reihe von Elektro-Transportern gibt, die kurz vor der Markteinführung stehen oder schon verfügbar sind. "Es gibt also keine Entschuldigung mehr dafür, das weiße Fahrzeug nicht gegen ein grünes einzutauschen und somit emissionsfreie Lieferungen von Waren zur neuen Normalität werden zu lassen", gibt sich Petschenka überzeugt. Die Ausweitung strikter Umweltzonen in den Innenstädten Europas werde die Nachfrage nach elektrischen Lieferfahrzeugen so oder so stärken. Außerdem müssen auch Unternehmen im öffentlichen Sektor die CO2-Emissionen ihrer Flotten senken. Dass die teils geringere Zuladung kein Problem ist, zeigen laut Lease Plan jüngste Untersuchungen: So sei das Frachtvolumen deutlich wichtiger als die maximale Nutzlast.

Auch die Reichweite sei kein Argument gegen E-Transporter. Die meisten neuen elektrischen Lieferfahrzeuge hätten eine offizielle Reichweite von etwa 160 Kilometern, einige sogar bis zu 270 Kilometer. Damit können die Bedürfnisse einer Tagesschicht locker bewältigt werden. Auch die Gesamtbetriebskosten würden immer wettbewerbsfähiger, so das Paper weiter. Sinkende Akkukosten sowie Steuer- und Kaufanreize sorgen für kostenseitige Wettbewerbsfähigkeit.