Erstmals für den Arteon ist zudem ein Plug-in-Hybridantrieb bestellbar. Ein 1,4 Liter-Benziner 115 PS kommt zusammen mit einem Elektromotor auf 218 PS. Die 13 kWh Batterie kann an der Steckdose aufgeladen werden. Laut VW erlaubt sie rein elektrisches Fahren für 54 Kilometer.

Die Preise beziehen sich auf den Einstiegsdiesel 2.0 TDI mit 150 PS in Kombination mit Siebengang-DSG. Die namenlose Basisausstattung umfasst 17-Zoll-Leichtmetallräder, Abstandstempomat, LED-Scheinwerfer, digitales Kombiinstrument sowie das Navigationssystem Discover Pro. Alternativ gibt es für rund 2.815 Euro Aufpreis die Ausstattung Elegance beziehungsweise 3.445 Euro mehr die Version R-Line.

