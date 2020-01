Astra-Dreizylinder in der Mittelklasse

Der Mitte 2017 erstmals aufgelegte Arteon ist so etwas wie die Edel-Variante des Passat, von dem er sich vor allem durch das schnittigere Design abgrenzt. Der Einstiegspreis in die Baureihe liegt bei 34.830 Euro netto.

Mit einem limitierten Sondermodell krönt VW nun die Arteon-Familie. Die 250 Mal gebaute "R-Line Edition" der coupéhaften Mittelklasselimousine wartet unter anderem mit einer Sonderlackierung in "Mondsteingrau", schwarz abgesetztem Dach und 20-Zoll-Felgen auf. Zur weiteren Ausstattung zählen Nappaledersitze, digitale Instrumente und adaptive LED-Scheinwerfer. Für den Antrieb stehen zwei 2,0-Liter-Benziner mit 190 PS und 272 PS sowie zwei 2,0-Liter-Diesel mit 190 PS und 240 PS zur Wahl, immer mit Automatik, teilweise auch mit Allradtechnik kombiniert. Die Preise starten bei 47.030 Euro netto.

