Zum 1. Oktober besetzt die Volkswagen Groupt die Leitung des Konzernbereichs Vertrieb neu. Dr. Christian Dahlheim übernimmt die neue Stelle von Fred Kappler, der in den Ruhestand wechselt. Volkswagen Personalvorstand Gunnar Kilian sagt: "Fred Kappler hat seit Jahrzehnten in verschiedenen Funktionen im Volkswagen Konzern Verantwortung getragen. Wir danken ihm für seine erbrachte außerordentliche Leistung." Der bisherige Leiter des Konzernbereichs Vertrieb Fred Kappler (60) ist studierter Betriebswirt und begann 1982 bei Volkswagen. Nach verschiedenen leitenden Tätigkeiten führte er den Vertrieb seit 2016.

Sein 49-jähriger Nachfolger Dr. Christian Dahlheim ist Diplom-Physiker und war zuletzt Vertriebsvorstand der Volkswagen Financial Services. Nach verschiedenen beruflichen Stationen trat er 2005 in den VW Konzern ein und übernahm bereits vor seinem Vorstands-Posten verschiedene Leitungsfunktionen bei der Finanztochter von VW. Sein Nachfolger ist der Vorstandsvorsitzende der VW Financial Services, Lars Henner Santelmann, der künftig beide Tätigkeiten in Personalunion fortführt. Zu den Leistungen seines Vorgängers sagt Santelmann: "Christian Dahlheim hat die Digitalisierung und Wachstumsstrategie nachhaltig vorangetrieben. Das Unternehmen ist zukunftsfest aufgestellt."