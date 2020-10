Die Basisversion "Life" verfügt unter anderem über Klimaanlage, 17-Zoll-Alus, höhenverstellbare Vordersitze sowie über Müdigkeitserkennung und einen Spurhalteassistenten. Die Topausstattung "Style" ab 27.983 Euro wird nur mit dem stärkeren Diesel angeboten. Hier sind unter anderem eine Klimaautomatik, schlüsselloser Zugang und eine höherwertige Innenraumausstattung an Bord.

Im Dezember rollten die neue VW Caddy-Modelle in die Schauräume der Händler, darunter auch die Pkw-Versionen. In Verbindung mit dem 102 PS starken Zweiliter-Diesel kostet der Familien-Caddy mindestens 24.647 Euro (alle Preise netto). Die Version mit 122 PS startet ab rund 25.630 Euro. Die Modelle sind zum Marktstart zunächst mit kurzem Radstand verfügbar.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto Fahrtrainings