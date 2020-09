Extras nur in Paketen

Der Caddy-Pkw ist zunächst als Sondermodell "Move" erhältlich. Die auf der mittlere Ausstattungslinie "Life" aufbauende Version kostet in Kombination mit dem 102 PS-Diesel ab 26.638 Euro. Preise für die Pkw-Ausstattungslinien "Caddy", "Life" und "Style" sowie für die Nutzfahrzeugvariante Kombi nennt VW noch nicht.

Die fünfte Generation des VW Caddy steht in den Startlöchern. Zunächst sind die Modelle mit kurzem Radstand verfügbar. Zum Marktstart Ende des Jahres bietet VW den geschlossenen Kastenwagen (Cargo) mit dem 75 PS-2,0-Liter-Diesel als Sondermodell "EcoProfi" zu Preisen ab 17.895 Euro (alle Preise netto) an. Der Cargo startet regulär ab 19.075 Euro.

