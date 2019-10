Top 10 in Firmenflotten

Hintergrund der Niedrigpreise dürfte die bevorstehende Einführung des ID3 sein, die im Frühjahr 2020 ansteht. Mit Preisen ab 25.210 Euro ist das neue E-Mobil nicht teurer als der Golf, aber deutlich moderner und leistungsfähiger als dieser. Gleichzeitig steht ein Generationswechsel beim Golf an, den es künftig nicht mehr in einer rein elektrischen Variante geben wird. Die Händler müssen ihre Bestandsfahrzeuge daher möglichst bald loswerden, notfalls mit Nachlässen.

Kurz vor dem Marktstart des Elektroautos ID3 drückt VW den auslaufenden E-Golf mit hohen Rabatten in den Markt. Inklusive E-Auto-Prämie ist der Kompakt-Stromer aktuell ab 17.445 Euro (alle Preise netto) zu haben, wie aus einer Rabattstudie des Center Automotive Research (CAR) hervorgeht. Die Niedrigpreise haben die Wissenschaftler nach eigenen Angaben bei Internet-Händlern gefunden, der reguläre Listenpreis des serienmäßig gut ausgestatteten Modells beträgt 26.806 Euro ohne Umweltprämie.

Der VW ID3 steht in den Startlöchern, der E-Golf muss vom Hof. Aktuell ist der Kompakt-Stromer zum Niedrigpreis zu haben.

