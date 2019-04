Wie ZF in China expandiert

Zurzeit entsteht in Hamburg eine neun Kilometer lange Teststrecke, die 2020 fertiggestellt sein soll. Sie verfügt unter anderem über Ampelanlagen, die eine Kommunikation zwischen Fahrzeugen und Infrastruktur wie zum Beispiel Verkehrsleitsystemen sicherstellen soll, um den Verkehrsfluss durch Digitalisierung zu optimieren.

Bei den Testfahrten im regulären Alltagsbetrieb werden Datenmengen in der Größe von bis zu fünf Gigabyte pro Minute verarbeitet. Mit dieser Rechenleistung soll es möglich sein, andere Verkehrsteilnehmer, Straßeninfrastruktur, Verkehrsschilder und Fahrstreifenwechsel im fließenden Verkehr in Millisekunden zu erfassen. Damit die Vielfalt an Informationen richtig interpretiert und umgesetzt werden kann, lernen die Fahrzeuge mittels verschiedener Formen Künstlicher Intelligenz. Da autonomes Fahren im Straßenverkehr noch nicht erlaubt ist, sitzt ein Testfahrer hinter dem Volant, der bei Bedarf jederzeit eingreifen kann.

In Hamburg testet VW automatisiertes Fahren bis Level 4 im öffentlichen Straßenverkehr. Ab sofort sind fünf elektrische Golf in der Hansestadt auf einem drei Kilometer langen Teilabschnitt einer neuen Teststrecke für automatisiertes und vernetztes Fahren unterwegs; die E-Fahrzeuge sind mit je elf Laserscannern, 14 Kameras, Ultraschallsensoren und sieben Radarsystemen ausgestattet.

In Hamburg fahren fünf E-Golf alleine durch die Stadt. Zumindest fast, denn ein Aufpasser muss immer noch dabei sein. Wieviel Technik ist dafür nötig?

