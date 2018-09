Unter dem Namen VW Go A Fleet Services“ (vwgoafleetservices.com) können Großkunden der Volkswagen Finanzdienstleistungen in den Vereinigten Staaten von Amerika nun auf ein Full-Service-Leasing und damit verbundene Flottenmanagementlösungen zurückgreifen. Sowohl deutsche als auch internationale Flottenkunden, die in den USA eine Fahrzeugflotte betreiben, sollen von harmonisierten Prozessen für die vereinbarten Dienstleistungen und Konditionen sowie einem zentralen Ansprechpartner bei den Volkswagen Financial Services profitieren. Ab sofort bieten die Volkswagen Finanzdienstleistungen in den USA Lösungen in den Bereichen Beschaffung, Finanzierung, Services und Remarketing an.