Sven Kunath übernahm im Januar 2022 bei Volkswagen Financial Services als Senior Vice President Direct Fleet den Ausbau des europäischen Flottengeschäfts im Zuge der Neustrukturierung des Unternehmens nach Kundengruppen. Zuvor leitete Kunath die Group Fleet International des Volkswagen Konzerns. Der 50-jährige Diplom-Volkswirt ist nach mehreren Stationen in der internationalen Unternehmensberatung seit mehr als 20 Jahren für die Volkswagen AG tätig – mit dem Schwerpunkt im nationalen und internationalen Vertrieb an Flottenkunden. So leitete Kunath unter anderem den Direkt- und Flottenvertrieb der Marke Volkswagen Pkw in Deutschland sowie später die Verkaufsregion Westeuropa.

