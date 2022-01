Pro in Mercedes Me integriert

Konnektivitäts-Dienste von Mercedes Pro in Mercedes Me integriert

Lkw-Gesetze in den Niederlanden

Lkw-Gesetze in den Niederlanden Rauchverbot und Euro 6

Bereits vor einigen Jahren erweiterten die VWFS ihr markengebundenes Flottengeschäft um Leasing und Finanzierung von Fremdmarken – sowohl national als auch international. Im Flottenmarkt spielen Wartungsprodukte aber eine entscheidende Rolle, da es sich hierbei um die am meisten nachgefragte Dienstleistung handelt. In Deutschland sind laut VWFS rund 80 Prozent der Großkundenleasingverträge mit einem Wartungsvertrag ausgestattet.

Die Volkswagen Financial Services wollen ihr europäischen Flottengeschäft ausbauen und haben deshalb ein Joint Venture mit der Icare SA gegründet, einer Tochter der BNP Paribas Cardif. Icare ist spezialisiert auf Wartungsprodukte für Flottenkunden, die über das neu gegründete Gemeinschaftsunternehmen europaweit bereitgestellt werden.

VW Financial Services hat einen Vertrag mit Icare geschlossen, um nun auch Fremdmarken im Rahmen von Full-Service-Verträgen warten zu können.

VW Financial Services Wartung von Fremdmarken

