Zu Preisen ab rund 32.016 Euro netto nimmt VW ab sofort Bestellungen für die Neuauflage des Golf GTD entgegen. Die sportliche Dieselvariante des Golf 8 bietet im Gegenzug einen 200 PS und 400 Newtonmeter starken Zwei-Liter-TDI in Kombination mit Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe. Der Sprint auf 100 km/h dauert 7,1 Sekunden, maximal sind 245 km/h möglich. Den Spritkonsum gibt VW mit 4,4 Litern an. Zum Vergleich: Der Golf VII GTD mit 184 brauchte 7,5 Sekunden und erreichte 230 km/h bei ähnlich niedrigem Verbrauch. Niedriger als bisher sollen hingegen die Stickoxid-Emissionen dank Twindosing-Technologie mit zwei Kats und zweistufiger Harnstoff-Einspritzung sein.

