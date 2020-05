Erst wenige Wochen ist es her, dass VW vom neuen Golf 8 die Basisversion in den Konfigurator eingestellt hat. Das Urmeter deutscher Mobilität war den Wolfsburgern allerdings keine Nachricht wert. Ganz anders verhält sich das beim neuen Golf GTI, den VW jetzt vorgestellt hat.

Auf den ersten Blick mag die Neuauflage des GTI wenig überraschen, doch hat sich die Kompaktsport-Ikone in diversen Punkten in markanter Weise verändert. Laut VW-Designchef Klaus Bischoff vermittelt seine neue Optik die deutliche fahrdynamische Weiterentwicklung des Kompaktsportlers. "In der Grundgestalt als auch in Details präsentiert sich der neue GTI aggressiver und moderner", so Bischoff. Dafür sorgen beim Neu-GTI eine Front mit mehr Breitenwirkung und Präsenz als auch "mehr Ernsthaftigkeit" im Gesicht. Zudem sei die achte GTI-Generation in der Seitenansicht schnittiger und keilförmiger geworden. Ein besonderes Detail in der Front sind die aus jeweils fünf LED-Rechtecken bestehenden Nebelleuchten im unteren Bereich der Frontschürze in Zielflaggenoptik. Nach dem Motto "Licht ist das neue Chrom", bietet mit dem GTI erstmals ein Serien-VW zudem eine leuchtende Kühlergrill-Querspange.

2013 startete der Golf 7 GTI mit 220 PS, in der bis Ende 2019 produzierten Topversion Performance waren es 245 PS. Exakt mit dieser Leistung sowie 370 Newtonmeter Drehmoment geht im Sommer auch der neue GTI an den Start. Sprint- und Verbrauchswerte werden noch nicht verraten, die Höchstgeschwindigkeit wird bei 250 km/h abgeregelt. Kombinieren lässt sich der Zweitliter-Turbodirekteinspritzbenziner mit sechsstufiger Handschaltung oder dem 7-Gang-DSG. Laut Karsten Schebsdat, Manager Vehicle Dynamics, ist das DSG zwar das "performantere System", dennoch will man den Fans von Handschaltgetrieben eine Alternative anbieten.

Foto: Volkswagen Laut VW-Designchef Klaus Bischoff kommt der neue GTI in der Seitenansicht viel schnittiger als der Vorgänger daher.

Ein Fokus bei der Entwicklung des neuen GTI lag auf der Abstimmung des Fahrwerks, das laut Schebsdat deutlich neutraler und performanter zugleich gestaltet wurde. Während das Fahrzeug bei wenig Tempo agiler als bisher wirken soll, verhält es sich bei hohem Tempo stabiler. Dafür sorgen unter anderem eine höhere Federrate als auch neu abgestimmte Querlenker, Federn und Dämpferhydrauliken sowie eine Progressivlenkung, bei der das Lenkrad vom einen bis zum anderen Ende 2,1 Umdrehungen benötigt. Zudem spricht der Antrieb direkter auf Gasbefehle an. Das zeigt laut Schebsdat im sportlichen Einsatz Wirkung: Auf einem Handlingkurs im Testzentrum Ehra soll der neue GTI 2:04,8 Minuten für eine Runde benötigen, mit dem alten GTI Performance sind es 2:08,7 Minuten. Auch beim 18-Meter-Slalom ist die Neuauflage 3 km/h schneller.

Im neuen GTI werden zudem die elektronische Differenzialsperre XDS, die serienmäßig integrierte elektronische Vorderachsquersperre wie auch das optionale Adaptivfahrwerk DCC künftig über einen sogenannten Fahrdynamikmanager zentral gesteuert. Laut VW soll dieser unter anderem eine höhere Spreizung zwischen höchster Dynamik und maximalem Komfort garantieren. Erfreulich für Sportfahrer: Künftig lässt sich das ESC komplett ausschalten. Sofern nicht der Emergency- oder Front-Assist eine Notsituation ausmachen, soll das Stabilitätsprogramm auch inaktiv bleiben.

Der kommende Golf GTI bietet neben gehobener Performance auch ein umfangreiches Ausstattungsniveau, das unter anderem ein Infotainmentsystem mit 8,25-Zoll-Touchscreen und eine Klimaautomatik umfasst. Ein digitales Cockpit, schlüsselloses Startsystem, 17-Zoll-Leichtmetallräder, Sportfahrwerk, Multifunktionslenkrad, LED-Scheinwerfer und USB-Steckdosen sind ebenfalls serienmäßig dabei. Den Preis verrät VW noch nicht, er wird sich aber in etwa auf dem Niveau des zuletzt mit DSG rund 31.000 Euro netto teuren GTI Performance bewegen.