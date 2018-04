Das erste reine Elektroauto von VW wird Neo heißen. Die Serienversion der erstmals 2016 vorgestellten Kompaktwagenstudie I.D. soll nach Informationen der Zeitschrift „Auto Bild“ Ende 2019 zu Preisen von knapp 25.000 Euro netto auf den Markt kommen. Der Fünftürer ist 4,10 Meter lang und damit knapp kürzer als ein Golf, soll innen aber so viel Platz bieten wie ein Passat.



Den Antrieb übernimmt ein 170 PS starker E-Motor an der Hinterachse, der den Fünfsitzer in weniger als acht Sekunden auf Tempo 100 beschleunigt. Die Reichweite soll mindestens 400 Kilometer betragen, mit der aufpreispflichtigen größeren Batterie bis zu 600 Kilometer.



Der Neo ist der erste Vertreter einer ganzen E-Auto-Familie, die auf einer eigens entwickelten Plattform steht. So sollen die Modelle die Vorteile des Antriebs besser ausreizen als die aktuellen E-Autos der Marke, die auf dem konventionellen Golf und Up basieren. Neben dem Neo, der die Rolle als Volks-E-Mobil spielen soll, sind ab 2021 unter anderem ein SUV, ein Kleinbus und eine Limousine geplant.