VW hatte angekündigt, sein erstes reines E-Modell spätestens im Sommer 2020 auf dem Markt haben zu wollen. Das könnte nun klappen. Zuletzt waren aufgrund von Berichten über Softwareprobleme Zweifel an dem Termin aufgekommen. Der ID.3 ist für VW wohl das wichtigste Neuwagen-Projekt seit dem Start des Golf 1974 – der elektrische Fünftürer soll das Wolfsburger Elektro-Zeitalter begründen.

Der VW ID.3 rollt langsam an den Start. Wie VW-Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann nun auf Twitter angekündigt hat, können Vorbesteller das kompakte Elektroauto ab dem 17. Juni endgültig ordern. Nach Herstellerangaben hatten rund 30.000 sogenannte Pre-Booker eines der zum Marktstart aufgelegten Sondermodelle gegen Gebühr reserviert. Wann Bestellungen der Standardausführungen möglich sind und wann die Fahrzeuge schließlich ausgeliefert werden, sagte Stackmann nicht.

