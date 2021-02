Alle Elektroautos in Deutschland (2021)

Alle Elektroautos in Deutschland (2021) Preise, Reichweite, Verbrauch E-Autos

Angetrieben wird das auf absehbare Zeit preiswerteste Modell der ID-Familie von einem 150 PS starken E-Motor, der von einer 45 kWh großen Batterie mit Strom versorgt wird. Der Vorrat soll für 352 Kilometer Strecke ausreichen (WLTP) und wird über einen zweiphasigen Bordlader mit 7,2 kW Leistung an Wallbox oder Ladesäule aufgeladen. Am Schnelllader sind 50 kW möglich.

VW bietet den ID.3 nun auch in einer günstigen Basisvariante an. Das Einstiegsmodell "Pure" kostet 26.466 Euro (alle Preise netto), nach Abzug des Umweltbonus (9.570 Euro inklusive Steuervorteil) bleiben 18.424 Euro übrig. Zum Vergleich: Der günstigste Golf kostet aktuell 17.138 Euro.

Zum Marktstart gab es den VW ID.3 zunächst nur in den starken Varianten mit üppiger Ausstattung. Nun kommt das Basismodell – zu Preisen knapp über Golf-Niveau.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto Fahrtrainings