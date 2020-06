Ladestationen in Deutschland

Ladestationen in Deutschland München hui, Köln pfui

In Kürze ergänzen eine "Connect"- und eine "Pro"-Variante das Programm, beide kommen mit besserer Ausstattung und Smartphone-Anbindung daher. Die Installation muss in allen Fällen zusätzlich gezahlt werden, die Höhe der Kosten hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab.

Kurz vor dem Start seiner neuen E-Autofamilie nimmt VW nun eine Wallbox ins Angebot. Die Basisvariante des ID.Charger genannte Ladegerät kostet 336 Euro netto plus Installation und stellt eine Leistung von bis zu 11 Kilowatt zur Verfügung.

Wenn der ID.3 im Sommer kommt, können Käufer ihn direkt an die passende Wallbox hängen. VW bietet drei Varianten.

