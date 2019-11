Elektroautos in Deutschland 2019

Technisch basiert das mittlerweile siebte Konzeptfahrzeug der ID-Familie auf dem "Modularen Elektrobaukasten" des Konzerns, der auch beim ersten Serienmodell ID.3 zum Einsatz kommt. Die Architektur verspricht großzügige Platzverhältnisse im Innenraum sowie ein hohes Niveau bei der digitalen Vernetzung. Als mögliche Reichweite gibt der Hersteller bis zu 590 Kilometer an.

Der VW Passat Variant bekommt ab 2021 elektrische Konkurrenz. Eine Studie des künftigen Kombi-Stromers feiert nun unter der Bezeichnung ID. Space Vizzion auf der Los Angeles Auto Show (22. November bis 1. Dezember) Premiere. Das Serienmodell soll in rund zwei Jahren beim Händler stehen – sowohl in den USA und China als auch in Europa.

Mit dem ID.3 hat VW ganz aktuell eine E-Alternative zum Golf im Programm. In zwei Jahren soll auch der Passat batteriebetriebene Konkurrenz erhalten.

