Der 53-jährige Diplom-Kaufmann Jens Legenbauer begann seine Laufbahn bei Volkswagen und wechselte 1995 zu Volkswagen Financial Services nach Braunschweig. Zwischen 1997 und 1999 leitete Legenbauer die Bereiche Controlling, Rechnungswesen, Treasury und Risikomanagement bei der Volkswagen Bank/Volkswagen Leasing in Polen. Auf verschiedene Stationen bei VW FS folgten ab 2005 mehrere Führungspositionen u.a. als Leiter Vertragsmanagement und Leiter Vertrieb Süd/Ost innerhalb der Volkswagen Leasing und später der VW FS. Der gebürtige Braunschweiger Legenbauer ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern. Die Geschäftsführung der Volkswagen Leasing besteht ab 1. Juli 2019 aus Jens Legenbauer (Sprecher), Knut Krösche und Silke Finger.

Jens Legenbauer, derzeit Leiter Region Europa von Volkswagen Financial Services, wird zum 1. Juli 2019 Sprecher der Geschäftsführung der Volkswagen Leasing, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der VW FS AG. Er folgt auf Anthony Bandmann, der zum selben Zeitpunkt als President und CEO der VW Credit in die USA wechselt.

VW Leasing Wechsel an der Spitze

