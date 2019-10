VW hat die Bücher für den neuen Multivan T6.1 geöffnet. Der Groß-Van ist in der Basisversion mit 110 PS starkem Diesel ab 31.000 Euro (alle Preise netto) zu haben. Die Einstiegsvariante "Family" hat unter anderem ein Audiosystem mit Konnektivitätstechnik sowie Berganfahr- und Seitenwindassistenten an Bord. Die weiteren Ausstattungsniveaus heißen "Trendline" (34.789 Euro), "Comfortline" (41.176 Euro), "Edition" (43.865 Euro) "Generation Six" (45.378 Euro) sowie "Highline" (52.268 Euro). Speziell zum Marktstart bietet VW zudem zum Preis von rund 50.420 Euro das Launch-Modell "Cruise" an, welches unter anderem mit Navigationssystem, LED-Scheinwerfer, Spurhalteassistent, Abstandstempomat, digitalem Cockpit, Kollisionsverhinderer und Einparkhilfen ausgestattet ist.

