Daimler Financial richtet sich neu aus

Axel Czora sagt über seine neue Aufgabe als Leiter des Großkundenvertriebs: "Das Flottengeschäft nimmt einen sehr großen Teil meines bisherigen Werdegangs ein und ich freue mich darauf, wieder in diesem Thema aktiv zu werden und Verantwortung zu übernehmen.

VW Nutzfahrzeuge vermeldet, dass seine Nachfolge mit sofortiger Wirkung Alex Czora übernimmt. Er war seit 2015 als Leiter der Absatzförderung und Absatzplanung im Vertrieb bei Volkswagen Nutzfahrzeuge tätig. Zuvor hatte Czora in diversen Führungspositionen im Vertrieb sowie Key Account- und Flottenmanagement unter anderem bei Continental, Mercedes und der FSAG gearbeitet.

Nach langer Tätigkeit bei Volkswagen Nutzfahrzeuge wechselt Klaus Feike in den Ruhestand. Seine Zeit bei der Nutzfahrzeugtochter des VW-Konzerns begann vor 32 Jahren. Seit 19 Jahre war Feike als Leiter des Vertriebs an Großkunden tätig. Zum 9. Mai hat er das Unternehmen im Rahmen einer Vorruhestandsregelung verlassen.

