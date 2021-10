Ein Display in der Tür informiert die Benutzer. Über Steuerungselemente in den Armlehnen der Sitze haben Fahrgäste zudem alle notwendigen Anwendungen im Blick. Die Außenkommunikation erfolgt durch Signale in Lichtstreifen, die andere Verkehrsteilnehmer informieren und gegebenenfalls warnen. Für intermodal Reisende bietet der OnePod am Heck einen klappbaren Fahrradträger, der eine sichere Mitnahme von Rädern erlaubt.

Der exemplarische Aufbau des OnePod zeichnet sich unter anderem durch zwei gegenläufig öffnende Schwenktüren aus, die einen besonders großzügigen und bequemen Einstieg auch Fahrgästen mit besonderen Bedürfnissen erlaubt. Der wird bereits vor dem Einsteigen vom Auto erkannt, die Türen öffnen automatisch beim Herantreten. Zudem senkt sich bei einem Halt an einem Bordstein der Innenboden des OnePod auf das Bürgersteigniveau ab, was Personen mit Kinderwagen oder Rollstuhlfahrern den barrierefreien Zugang ermöglicht.

Mit der Studie OnePod, einem selbstfahrendem Elektro-Shuttle, zeigt VW , wie kommende Robotaxis mit einem flexibel nutzbaren Innenraum aussehen könnten. Das vom konzerneigenen Future Center Europe in Potsdam entwickelte Konzept bietet einen vanartigen Aufbau mit großzügigen Glasflächen. Die Räder sind maximal in die Ecken gerückt, dank flacher Unterflur-Batterie ist die Plattform auf unterschiedlichste Aufbauten anpassbar. Angaben zur Antriebstechnik gibt es keine.

Der VW-Konzern hat in Berlin die Studie OnePod enthüllt. Das gläserne Ei fährt ohne Fahrer, elektrisch und geht auch auf besondere Bedürfnisse seiner Gäste ein.

