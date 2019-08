Zu Preisen ab rund 37.815 Euro (alle Preise netto) bietet VW den Passat als Plug-in-Hybrid GTE ab sofort mit mehr elektrischer Reichweite an. Wie bisher kommen ein 156 PS starker Benziner sowie eine E-Maschine 115 PS zum Einsatz, die eine Systemleistung 225 PS zur Verfügung stellen. Grundsätzlich lässt sich das Fahrzeug weitgehend wie ein stark motorisierter Verbrenner nutzen, doch zusätzlich erlaubt der E-Motor emissionsfreies Fahren. Dank einer um ein Drittel von 9,9 auf 13 kWh vergrößerten Batterie soll die E-Reichweite im WLTP-Zyklus auf 56 Kilometer gestiegen sein. Bislang wurde die Reichweite nach NEFZ mit 50 Kilometer angegeben. In NFEZ umgerechnet käme der neue Reichweitenwert auf 70 Kilometer.

Who is Who Pkw