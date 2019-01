Mit schwarzen Design-Akzenten und moderner Lichttechnik wartet der VW Sharan als Sondermodell "Black Style" auf. Von außen zu erkennen ist der große Van an seiner geschwärzten Dachreling, dem schwarzen Dach und einer speziellen Folienbeklebung, innen finden sich Bicolor-Ledersitze in Braun und Schwarz. Zur weiteren Ausstattung zählen LED-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht und Fernlicht-Assistent. Für den Antrieb stehen ein Benziner und zwei Diesel im Leistungsband von 150 PS bis 177 PS zur Wahl. Die Preise starten bei 35.609 Euro (alle Preise netto) für den Benziner, der günstigste Diesel kostet 38.340 Euro.

