VW will seine globale Elektro-Offensive beschleunigen. Bis 2030 soll der Anteil reiner E-Autos am weltweiten Absatz auf über 70 Prozent steigen. Bislang waren im Rahmen der neuen Unternehmensstrategie "Accelerate" 35 Prozent anvisiert. Der Start eines kleinen Elektroautos zu Preisen ab rund 16.800 Euro netto wird auf 2025 vorgezogen.

VW ID.4 Neues Basismodell

Volkswagen will jedes Jahr mindestens ein neues reines E-Modell auf den Markt bringen. Den Anfang macht in der ersten Hälfte 2021 der Allrad-Crossover ID4 GTX1, gefolgt in der zweiten Jahreshälfte vom sportlichen ID5. Für den Herbst ist der ID6 X / Cross1 angekündigt, ein siebensitziges Elektro-SUV für den chinesischen Markt. Neben der E-Offensive will VW auch die Digitalisierung, neue Geschäftsmodelle und das autonome Fahren vorantreiben. Letzteres soll 2026 an Bord der Elektrolimousine aus dem Projekt Trinity starten und ab 2030 in großem Stil für Kunden verfügbar sein.