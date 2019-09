Elektroautos in Deutschland 2019

Neben dem neuen Selbstzünder bietet VW zwei neue Ausstattungspakete für den T-Roc an. Zu Preisen ab 1.037 Euro umfasst das "Black Style"-Paket unter anderem schwarze 18-Zoll-Felgen und schwarze Zierleisten. Das "Beats"-Paket bietet ein 300-Watt-Soundsystem und 17-Zoll-Räder, die Preise liegen bei mindestens 605 Euro.

VW rundet das Dieselangebot beim Kompakt-SUV T-Roc nach oben ab. Neu im Programm ist ab sofort eine 190 PS starke Ausbaustufe des 2,0-Liter-Vierzylinders, die an Allradantrieb und Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe gekoppelt ist. Die Preise starten bei 29.500 Euro (alle Preise netto). Bislang bildete eine 150 PS-Variante das obere Ende des Dieselangebots beim kleinen Tiguan-Bruder.

Knapp zwei Jahre nach dem Start ist für den VW T-Roc nun auch ein starker Diesel zu haben. Außerdem gibt es was für die Ohren.

