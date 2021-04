Einen Preis für den in Spanien gebauten Taigo nennt VW noch nicht. Der 4,15 Meter lange Crossover dürfte sich jedoch an den klassenüblichen Startpreisen knapp unter 17.000 Euro netto orientieren.

Die Technik des neuen Mini-Crossovers basiert auf dem Modularen Querbaukasten des Konzerns, der auch für Polo und T-Cross genutzt wird. In Südamerika sorgt zunächst ausschließlich ein 128 PS starker Einliter-Benziner für den Antrieb, in Europa könnten die Motoren des T-Cross mit bis zu 150 PS zum Einsatz kommen. Allradantrieb ist hier wie dort nicht vorgesehen.

Unter dem Namen Taigo ergänzt Ende des Jahres ein kleines SUV-Coupé das Crossover-Programm von VW . In Brasilien und Argentinien ist der hoch gelegte Kleinwagen bereits seit dem Herbst 2020 als VW Nivus auf dem Markt.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto test drive 2021