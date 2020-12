Zu Preisen ab 47.647 Euro (alle Preise netto) ist ab sofort der VW Tiguan R bestellbar. Die Top-Variante des Kompakt-SUV wird von einem 320 PS starken 2,0-Liter-Turbobenziner angetrieben, Siebengang-Doppelkupplungsgetrieben und ein Allradantrieb mit Torque-Vectoring-Funktion sind serienmäßig an Bord. Zur weiteren Ausstattung zählen 20-Zoll-Felgen, Sportsitze und chromierte Außenspiegelkappen. Auf der Optionsliste finden sich unter anderem eine Akrapovic-Titanabgasanlage, 21-Zoll-Felgen und ein Design-Paket mit schwarzen Karosserie-Zierteilen. Der stärkste Tiguan ist auch der mit Abstand teuerste; bislang kam diese Rolle dem Modell mit dem 200 PS starken Diesel und „R-Line“-Ausstattung zu, das für rund 8.400 Euro weniger zu haben ist. Das Basismodell kostet 23.701 Euro. Ab dem kommenden Jahr steigen die Preise durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer, das R-Modell kostet dann 48.882 Euro. Maßgeblich ist der Zeitpunkt der Auslieferung.

Erstmals bietet VW den Tiguan als sportliches R-Modell an. Der Aufschlag gegenüber dem bislang teuersten Modell beträgt rund 10.000 Euro.

