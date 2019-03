Skoda Kamiq (2019) in Genf

Skoda Kamiq (2019) in Genf Neuer SUV als Yeti-Nachfolger

Elektro-Kleinwagen in Kleinserie

Honda e-Prototype (2020) in Genf

Honda e-Prototype (2020) in Genf Elektro-Kleinwagen in Kleinserie

Skoda Kamiq (2019) in Genf

Im Vergleich zu den bisherigen V6-Modellen wird der neue V8 eine aufgewertete Serienausstattung bieten. So gibt es 19-Zoll-Räder, Luftfederung, eine elektrische Heckklappe, Komfortsitze, Pedale in Edelstahl und das "Licht & Sicht"-Paket. Den Preis für den neuen V8 werden die Wolfsburger wohl erst in Genf verkünden. Gegenüber dem rund 48.739 Euro netto teuren V6 TDI ist mit einem deutlichen Aufschlag zu rechnen.

Die turbogeladene 4,0-Liter-Maschine stellt 421 PS sowie 900 Newtonmeter Drehmoment zur Verfügung, was eine Sprintzeit aus dem Stand auf Tempo 100 in 4,9 Sekunden erlaubt. Die Höchstgeschwindigkeit wird auf 250 km/h begrenzt. Einen Verbrauchswert der nach der Abgasnorm Euro 6d Temp zertifizierten Motorisierung nennt VW noch nicht, da die Homologation nicht finalisiert sei.

Who is Who Pkw