Der 4,0-Liter-Achtzylinder stellt ein Drehmoment von 900 Nm zur Verfügung. Der Sprint von 0 auf Tempo 100 km/h gelingt in 4,9 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit ist bei 250 km/h abgeregelt. Den Durchschnittsverbrauch gibt VW mit 7,4 Litern an. Bis zu 3,5 Tonnen können an den Haken genommen werden.

Nach seiner Premiere auf dem Genfer Autosalon im Frühjahr ist nun der 421 PS starke Touareg V8-TDI bestellbar. Für das neue Toptriebwerk, das immer an eine Achtgang-Automatik und Allradantrieb gekoppelt ist, müssen Interessenten mindestens 75.500 Euro (alle Peise netto) anlegen. Das sind rund 23.500 Euro mehr beim bisherigen Spitzenmodell, dem Sechszylinder-Benziner mit 340 PS.

Ein bisschen mehr geht immer: VW bietet sein SUV Touareg nun mit einem bärenstarken Achtzylinder an. Der treibt nicht nur das Drehmoment ganz schön nach oben.

