Ab sofort bietet Nutzfahrzeugtochter von Volkswagen online junge Gebrauchte zum Kauf an. „Wenn man heute alle Produkte des täglichen Lebens online kaufen kann, warum geht das noch nicht mit unseren Gebrauchtwagen? Diese Frage stand am Anfang. Das Ergebnis gehtab sofort an den Start: Der erste Online-Shop für junge Gebrauchtwagen. Ein toller Service, ganz im Sinne unserer Kunden!“, so Heinz-Jürgen Löw, Markenvorstand für Vertrieb und Marketing. Der Online-Shop umfasst Fahrzeuge der Modelle Caddy, Multivan, Caravelle, California und Amarok. Die Autos stammen unter anderem aus dem Werksangehörigen-Leasing oder aus Dienstwagenflotten. VW Nutzfahrzeuge prüft sie nach eigenen Angaben ausführlich, sie sind in der Regel nicht älter als ein Jahr und haben maximal 30.000 Kilometer auf dem Tacho. Zu Beginn bezahlen die Kunden das Auto nach dem unkomplizierten Kauf per Direktüberweisung nach der Auftragsannahme. In einigen Wochen soll dann auch eine Finanzierung über die VW-Bank direkt mit abzuschließen.

Immer mit dabei ist ein kostenloser Zulassungsservice inklusive Wunschkennzeichen sowie eine kostenfreie Lieferung zur Wunschadresse innerhalb von 14 Tagen. Sollte eine Beratung gewünscht sein, ist diese über Chat oder per Telefon möglich. Die Online-Bestellung der Fahrzeuge unterscheidet sich kaum vom gewohnten Prinzip gängiger anderer Online-Shops. Nach der Suche und Auswahl des passenden Fahrzeugs, muss sich der Kunde mit seinen Kontaktdaten registrieren und seine Zahlungsdetails eingeben. Nach Überprüfung der Daten meldet sich ein Verkaufsberater, um die nächsten Schritte zur Zulassung und Lieferung zu besprechen.