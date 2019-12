VW-Modelle müssen künftig nur noch alle zwei Jahre zur Inspektion. Zuletzt mussten die Halter nach der Erstinspektion (nach 24 Monaten) alle zwölf Monate zur Kontrolle in der Werkstatt vorstellig werden. Darüber hinaus gibt es künftig nur noch eine Standardinspektion anstelle der "großen" und "kleinen" Variante.

VW schickt seine Kunden künftig deutlich seltener in die Kfz-Werkstatt. Doch nicht nur die Häufigkeit, sondern auch der Umfang der Inspektion ändert sich.

Who is Who Pkw