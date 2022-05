Eine große Batterie im Untergeschoss oder eine Brennstoffzelle, in der aus Wasserstoff der zum Fahren nötige Strom erzeugt wird: So geht gemeinhin die Elektromobilität heute. „Kein guter Plan“, sagt Faouzi Annajah, einer der Gründer des jungen, noch weithin unbekannten marokkanisch-französischen Unternehmens NAMX. Seine Antwort auf den weltweiten Elektrohype dreht sich im grellen Scheinwerferlicht in einer karg möblierten Halle im Hauptquartier der italienischen Traditionsfirma Pininfarina, die sich vor allem mit dem Design weltberühmter Auto-Ikonen einen Namen machte und jetzt Teil des Teams ist, das die Autowelt wieder einmal verändern will.

Foto: Pininfarina Das SUV verbrennt Wasserstoff direkt und hat neben einem fest eingebauten Tank noch sechs austauschbare Treibstoff-Kapseln.

Ein dicker SUV, gut fünf Meter lang, dessen kuppelförmiges Dach oberhalb der recht schmalen Seitenfenster zum Heck hin sanft abfällt. Ein Auto im Stil der trendigen Crossover, wie diese Mischung aus grobschlächtigem SUV und smartem Coupé getauft wurde. Nichts Ungewöhnliches also, Autos dieser Art bieten viele Hersteller. Die meisten Neuerscheinungen der letzten Monate haben natürlich eine große Batterie unterm Blech, fahren also rein elektrisch. Ein Trend, dem sich Annajah und sein Team widersetzen wollen. Unter der schnörkellosen, aber klassischen Haube arbeitet ein Verbrennermotor, der alles andere als klassisch ist. Sein Futter ist reiner Wasserstoff, natürlich „grün“ erzeugt, zum Beispiel mit der Kraft der Sonne im Heimatland des Unternehmens, in Marokko oder anderen Anrainerstaaten des Mittelmeers.

Foto: Pininfarina Unter der schnörkellosen, aber klassischen Haube arbeitet ein Verbrennermotor, der alles andere als klassisch ist. Sein Futter ist reiner Wasserstoff, natürlich „grün“ erzeugt

„HUV“ nennt Faouzi Annajah sein neues Modell, was für „Hydrogen Utility Vehiicle“ steht und das Abkürzungs-Alphabet um eine Variante erweitert. NAMX will mit dem Wasserstoff aber keine Brennstoffzelle betreiben, die dann Strom erzeugt und über diesen Umweg das Auto zum E-Auto macht. Er geht lieber den kurzen Weg, bei dem Motor den Wasserstoff direkt und vor allem schadstofffrei verbrennt.

Foto: Pininfarina NAMX will mit dem Wasserstoff aber keine Brennstoffzelle betreiben. Der grüne Treibstoff soll direkt im Motor verbrannt werden. Natürlich Schadstofffrei

Zwei Versionen sollen spätestens im vierten Quartal 2025 auf den Markt kommen. Eine mit Hinterradantrieb und 300 PS, einer abgeriegelten Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h, einem Spurt auf Tempo 100 in 6,5 Sekunden und einem Preis je nach Ausstattung ab 52.650 Euro (alle Preise Netto). Besser kann es der 550 PS starke NAMX mit zwei Motoren und Allradantrieb. 250 km/h, 4,5 Sekunden auf 100 km/h, der dann ab 76.950 Euro zu haben sein soll. Beide Varianten haben eine Technik an Bord, die dem NAMX zur Alltagstauglichkeit verhelfen sollen. Da das Netz von Wasserstoff-Tankstellen überall sehr dünn gestrickt ist, kommt eine Art von Reichweiten-Verlängerung zum Einsatz. Wird ein Klappe oberhalb des hinteren Stoßfängers geöffnet, werden sechs Gebilde sichtbar, die an verchromte Endrohre heutiger Fahrzeuge erinnern, aber eine Art Griff darstellen. Damit kann eine längliche Kapsel aus dem Heck gezogen werden. Sie ist ein kleiner Wasserstofftank mit einem Fassungsvermögen von acht Kilogramm. Da es sechs dieser Kapseln gibt, ergeben sich 48 Kilogramm. Die Tanks stehen unter hohem Druck, deshalb reicht die Energie der Kapseln zusammen mit dem Haupttank, dessen Fassungsvermögen noch unbekannt ist, für die angekündigte Reichweite von 800 Kilometern.

Foto: Pininfarina Das Modell soll HUV heißen, was für Hydrogen Utility Vehiicle steht.

NAMX will ein Verteilungssystem aufbauen, an dem leere gegen prall gefüllte Kapseln eingetauscht werden können. Dazu werden Partner gesucht, zum Beispiel Werkstätten, Tankstellen oder auch Baumärkte. Der Austausch einer Kapsel ist in rund 30 Sekunden erledigt. Das System ähnelt also dem für die Gasflaschen, mit denen der Gartengrill am Laufen gehalten wird.

Foto: Pininfarina Den NAMX HUV soll es ab 2025 in zwei Versionen geben und ab 52.650 Euro (netto) zu haben sein.

Noch gibt es viele offene Fragen, die in den nächsten drei Jahren gelöst werden müssen. So ist es noch unklar, von wem und wo das NAMX produziert werden soll, welcher große Autohersteller also bereit ist, die afrikanisch-europäische Idee auf die Straße zu bringen. Es soll aber derzeit noch unbekannte Interessenten für diesen Auftrag geben. Mitgründer Annajah räumt ein, dass viele Teile der HUV von bekannten Zulieferern kommen werden und auch noch nicht klar ist, wie das Innenleben gestaltet wird. „Wir tendieren mehr zu klassischen Armaturen und nicht auf die virtuelle Welt, die die Autos zu rollenden Tablets oder Computer-Arbeitsplätze macht“.

Foto: Pininfarina Der NAMX soll eine Reichweite von 800 Kilometern erreichen

Klar ist dagegen die Gestaltung der Außenhaut, die von NAMX und Pininfarina enthüllt wurde. Zentrales Thema ist der Buchstabe X, den die LED-Leuchten an Front und Bug nachzeichnen und der ein Erkennungsmarkmal werden soll. In gleicher Logik zeigt sich die Seitenpartie, dessen durch Karosserielinien entstehendes „X“ sich genau an der Trennlinie der Türen schneidet.

Lesen Sie auch

Brennstoffzellen-Transporter Schnell tanken, elektrisch liefern

Seine Publikumspremiere feiert der Exot auf dem Pariser Autosalon.